خارجية السعودية: لضبط النفس لدرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بما لا تحمد عقباه

لفت مصدر مسؤول في ​وزارة الخارجية السعودية​، وفق ما نقلت عنه "وكالة الأنباء السعودية- واس"، إلى أنّ "السعودية تابعت الأحداث في ​العراق​ الشقيق، الّتي جاءت نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابيّة الّتي شجَبتها وحذّرت السعودية فيما سبق من تداعياتها".

وشدّد على أنّ "مع معرفة ما يتعرّض له أمن المنطقة واستقرارها من عمليّات وتهديدات من قبل الميليشيات الإرهابيّة تتطلّب إيقافها، فإنّ السعودية وفي ضوء التطوّرات المتسارعة، تدعو إلى أهميّة ضبط النفس لدرء كلّ ما قد يؤدّي إلى تفاقم الأوضاع بما لا تحمد عقباه".

وركّز المصدر على أنّ "السعودية تؤكّد وجوب اضطلاع ​المجتمع الدولي​ بمسؤوليّاته، لاتخاذ الإجراءات اللّازمة لضمان أمن واستقرار هذه المنطقة الحيويّة للعالم أجمع".