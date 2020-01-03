نقلت "وكالة الأنباء الكويتية- كونا" عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، إشارته إلى أنّ "الكويت تابعت بقلق بالغ تطوّرات الأحداث المؤسفة في العراق الشقيق، واستمرار مظاهر التصعيد في المنطقة، الّتي سبق وأنّ حذّرت الكويت من تداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار فيها".
ودعا المصدر إلى "التحلّي بأقصى درجات ضبط النفس والحكمة إزاء هذه التطوّرات، وصولًا إلى معالجة سياسيّة تجنّب المنطقة مزيدًا من التصعيد والمخاطر". كما دعا المجتمع الدولي إلى "المسارعة والاضطلاع بمسؤوليّاته التاريخيّة في صيانة أمن واستقرار هذه المنطقة الحيويّة من العالم، والنأي بها عن مظاهر التصعيد".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية الكويت دعت للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس إزاء التطورات بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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