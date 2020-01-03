خارجية أميركا: بومبيو شكر بن سلمان على دعم السعودية واقرارها بتهديدات فيلق القدس

أعلنت وزارة ​الخارجية الأميركية​ أن "وزير الخارجية ​مايك بومبيو​ وجه الشكر لولي العهد السعودي محمد بن سلمان".

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن "بومبيو شكر ولي العهد السعودي على دعم ​السعودية​ الراسخ وإقرارها بالتهديدات العدوانية التي يمثلها ​فيلق القدس​ التابع للحرس الثوري الإيراني".

وأشارت الى أن "بومبيو أكد لمحمد بن سلمان أن ​الولايات المتحدة​ ملتزمة بوقف التصعيد".

ولفتت الخارجية الأميركية إلى أن "بومبيو ناقش مع ولي العهد قرار ​ترامب​ الأخير باتخاذ إجراءات دفاعية حاسمة لحماية الأفراد الأميركيين في الخارج".

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