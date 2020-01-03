الجعفري: لن نتخلى عن حقنا وواجبنا بالقضاء على بؤر الإرهاب في إدلب

اكد مندوب ​سوريا​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​ الدكتور ​بشار الجعفري​ في تصريحات للصحفيين عقب جلسة مغلقة ل​مجلس الأمن​ أن سوريا لن تتخلى عن حقها وواجبها في ​القضاء​ على آخر بؤر الإرهاب في إدلب، مشيرا الى أن بعض أعضاء مجلس الأمن فشلوا في ​مكافحة الإرهاب​ ودول ​الاتحاد الأوروبي​ تتعامل بشكل غير مسؤول مع ملف الإرهابيين الأجانب، والاتحاد الأوروبي يتجاهل نقل النظام التركي إرهابيين من إدلب إلى ​ليبيا​ للمشاركة في المعارك الدائرة هناك.

وأضاف: "النظام التركي يواصل التملص من التزاماته في سوتشي و​أستانا​ عبر دعمه التنظيمات الإرهابية في إدلب".



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