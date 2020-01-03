اخبار العالم

مصرع قاسم سليماني ونائب مليشيات الحشد الشعبي في قصف صاروخي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements
قاسم سليماني دبي - بواسطة محمد فارس © Getty قاسم سليماني أعلن التلفزيون الرسمي العراقي، فجر الجمعة، مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

كما أعلن التلفزيون العراقي مقتل نائب رئيس ميلشيات الحشد الشعبي "أبو مهدي المهندس"، وذلك في قصف صاروخي استهدف سيارة كان يستقلها سليماني والمهندس على طريق مطار بغداد الدولي.

وذكر مسؤولون أميركيون لوكالة رويترز أن واشنطن قد نقذت ضربات ضد هدفين لهما صلة بإيران.

أخبار ذات صلة

 وكانت ذكرت خلية الإعلام الأمني التي يديرها الجيش العراقي قد أعلنت في بيان سابق أن ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت على مطار بغداد الدولي.

وأضافت أن الصواريخ سقطت قرب صالة الشحن الجوي مما أدى إلى احتراق مركبتين وإصابة عدد من المواطنين.

ولاحقا، ذكر مصدر أمني عراقي لوكالة فرانس برس أن 8 أشخاص قد سقطوا في القصف الصاروخي على مطار بغداد.

شاهد ايضًا: واشنطن تتهم بغداد بعدم بذل الجهود اللازمة لـحماية مصالحها

مقدم من سكاي نيوز

انقر للتوسيع

إعادة تشغيل الفيديو

التالي

  • السودان.. قادة الحكومة في غرب دارفور لوقف العنف

    السودان.. قادة الحكومة في غرب دارفور لوقف العنف

    أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو أن الجناة في أحداث مدينة الجنينة في غرب دارفور لن يفلتوا من العدالة.

    شعار سكاي نيوز عربية سكاي نيوز عربية
  • نتانياهو يطلب حصانة برلمانية تجنبه المحاكمة

    نتانياهو يطلب حصانة برلمانية تجنبه المحاكمة

    قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، إنه سيسعى للحصول على حصانة برلمانية من الملاحقة القضائية في قضايا الفساد التي يواجهها، مؤكدا أن التهم الموجهة إليه تحركها دوافع سياسية.

    شعار سكاي نيوز عربية سكاي نيوز عربية
  • قناة اسطنبول.. مشروع أردوغان وكابوس معارضيه

    قناة اسطنبول.. مشروع أردوغان وكابوس معارضيه

    مشروع جديد في اسطنبول محور مواجهة بين أدروغان ومعارضيه فالرئيس التركي عازم على شق قناة اسطنبول المائية الجديدة.

    Advertisements
    شعار سكاي نيوز عربية سكاي نيوز عربية

1

إلغاء

الإعدادات

إيقاف

HD

HQ

SD

LO

واشنطن تتهم بغداد بعدم بذل الجهود اللازمة لـحماية مصالحها

سكاي نيوز عربية

مشاركة

مشاركة

تغريدة

مشاركة

بريد إلكتروني

التالي في المشاهدة

التالي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع قاسم سليماني ونائب مليشيات الحشد الشعبي في قصف صاروخي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا