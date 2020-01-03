دونالد ترامب يغرِّد بنشر العلم الأمريكي

غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنشر العلم الأمريكي على حسابه على «تويتر» في أول رد فعل منه بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في بغداد، في الهجوم الذي وقع في وقت سابق بالقرب من مطار بغداد الدولي.
يأتي ذلك، فيما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «بنتاجون» يوم الخميس أن قتل سليماني تم بأوامر من ترامب.
وجاء في بيان البنتاجون " بتوجيه من الرئيس، نفذ الجيش الأمريكي عملا دفاعيا حاسما لحماية الأمريكيين في الخارج بقتل قاسم سليماني".
وقال البنتاجون أن سليماني كان " يطور بنشاط خططا للهجوم على الدبلوماسيين الأمريكيين وأفراد الخدمة في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة".
وأضاف البيان " أن الجنرال سليماني صدق أيضا على الهجمات على السفارة الأمريكية في بغداد التي وقعت هذا الأسبوع".
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