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شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تنظم احتفالية بمناسبة العام الجديد بالتعاون مع وزارة الشباب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مسرح نقابة الصحفيين،مساء اليوم الجمعة ، حفل رأس السنة الجديدة، الذي نظمته لجنة النشاط برئاسة حسين الزناتي ، وكيل النقابة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بحضور عدد كبير من الصحفيين و أسرهم .
وأعرب الزناتي، عن أمنياته أن يكون العام الجديد عام سعيد علي الصحفيين وأسرهم وعلي مهنة ونقابة الصحفيين ومصر عموما، موكدا أن لجنة النشاط مستمرة في إقامة وتنظيم العديد من الأنشطة والخدمات للصحفيين وأسرهم لإدخال البهجة والسرور عليهم.
وذكرت نجوى صلاح ، وكيل وزارة الشباب رئيس الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية أن الاحتفالية تأتى فى اطار التعاون بين نقابة الصحفيين ، ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى، الذى يقدم نموذجاً مثمراً للتعاون الإيجابى ، وتشجيع وتحفيز الشباب على تلقى الفن الراقىوالطرب الأصيل عبر أوركسترا الوزارة.
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