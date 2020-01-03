العثماني: سننتظر مخرجات لجنة “النموذج التنموي” لنرى الأمور التي يمكن تطبيقها

بعدما تمنى لها النجاح والتوفيق في أشغالها، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، متحدثا عن لجنة النموذج التنموي،”لنا الثقة في اختيار جلالة الملك، والثقة في أن الأمور ستكون جيدة باذن الله، وسنرى المخرجات، لنرى ما هي الأمور التي يمكن تطبيقها، وكيف يمكن ذلك”.

وأضاف العثماني في لقاء مع الفضاء المغربي للمهنيين، مساء اليوم بسلا، “سعيدون بلحظة انطلاق أشغال لجنة النموذج التنموي الجديد، هي التي ستعطينا مخرجاتها، والحكومة ليست طرفا مباشرا”.

وأضاف العثماني، “اللجنة ستستمع لمختلف الأطراف والقوى الحية للمجتمع، ونتمنى لهم كل التيسير، وأن تخرج أمورهم بطريقة مفيدة لبلدنا”.

وقال أيضا، “متأكدون أن مثل هذه الأوراش تعطي رؤية بعيدة المدى، لتجديد نموذجنا التنموي، ولنعطيه قوة لمعالجة تحديات المستقبل باذن الله”.

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واستأنفت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، اليوم الجمعة، بالرباط، اليوم الثاني من جلسات الاستماع للأحزاب والنقابات، باجتماع مع ممثلي الحركة الديمقراطية الاجتماعية.

وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد شرعت أمس الخميس، في جلسات الاستماع للأحزاب والنقابات، باجتماعات عقدتها مع ممثلي كل من أحزاب العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاستقلال، فيما يرتقب أن تستمر جلسات اللجنة في الاستماع إلى الأحزاب والنقابات إلى غاية يوم الأربعاء المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.

كما أشارت اللجنة الخاصة إلى أنها ستوفر، في نفس الإطار ، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون، كما ينتظر أن تبرمج لقاءات ميدانية للاستماع إلى مقترحات المواطنين.