أبناء اللد يتكبد خسارة جديدة في الدوري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خسر فريق أبناء اللد مباراته البيتية أمام هبوعيل رمات هشارون بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة الثامنة عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على استاد اللد، وسط حضور العشرات من المشجعين.

وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم الفريق الضيف بهدف أحرزه في الدقيقة 24، وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 56 حسم هبوعيل رمات هشارون المباراة لصالحه بهدف ثان.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد فريق أبناء اللد عند 11 نقطة وهو يحتل المركز الخامس عشر بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيحل أبناء اللد في مباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل أشكلون يوم 13 من الشهر الجاري.