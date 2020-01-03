الوحدة كفر قاسم يفرض التعادل أمام هـ. ريشون لتسيون

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عاد فريق الوحدة كفر قاسم بنقطة ثمينة من مباراته الخارجية أمام هبوعيل ريشون لتسيون، بعد تعادلهما بهدفين لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الثامنة عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على استاد ريشون لتسيون، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف للفريق القسماوي، حيث افتتح الأول باب التسجيل بهدف في الدقيقة 17، ثم في الدقيقة 32 أضاف الهدف الثاني لصالحه، وفي الدقيقة 44 قلصّ الوحدة كفر قاسم النتيجة بهدف من توقيع اللاعب محمد هندي.

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وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 68 جاء هدف ذاتي بشباك هبوعيل ريشون لتسيون ليمنح الوحدة كفر قاسم هدف التعادل.

وبهذا التعادل رفع الوحدة كفر قاسم رصيده من النقاط إلى 25 نقطة وهو يحتل المركز الثامن بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيستضيف الفريق القسماوي في مباراته المقبلة شقيقه السخنيني على استاد اللد يوم الجمعة القادم.