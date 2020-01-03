يقيكم من الموت المفاجئ.. كيف تحصلون على نوم جيد؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت دراسة أميركية حديثة أنّ من شأن النّوم الجيّد أن يقي الإنسان من الموت المفاجئ، ويخفض من احتمالات إصابته بأمراض القلب والذبحة الصدرية والسكتة القلبية.

وأظهرت الدّراسة الّتي نشرت في العدد الأخير من مجلّة "يوروبيان هارت جورنال" العلميّة المعنية بأبحاث القلب، أنّ النّوم الصّحيّ والجيّد، ساهم في منع وقوع حالة من كل عشر حالات إصابة بالذبحة الصدرية والسكتة الدماغية.

وبحسب ما ذكره الباحثون تحت إشراف لو كي من جامعة تولان بمدينة نيو أورلينز الأميركية، فإن الذين يتمتعون بنوم جيد جدا كانوا أقل عرضة بواقع الثلث (بين 34 حتى 35 في المئة) لمخاطر أمراض القلب والدورة الدموية والسكتة الدماغية، مقارنة بالأشخاص الأقل نوما، سواء من ناحية جودة النوم أو مدته.

وتعد الذبحات الصدرية والسكتات الدماغية من الأمراض الأكثر تسببا للوفاة على مستوى العالم. وهناك دراسات تشير إلى أنه إلى جانب أسلوب الحياة والمجموع الوراثي، فإن مدة النوم وجودته يلعبان أيضا دورا في احتمال نشأة مرض القلب التاجي.

فكيف إذن يمكن الحصول على نوم أفضل؟

نشرت مجلة "فرويندين" الألمانية تقريرًا يقدم بعض النصائح للحصول على نوم ‫هادئ ومريح، لمن يواجه مشاكل في ‫الخلود للنوم ليلا، بهدف استعادة طاقة الجسم والعودة للعمل بنشاط كامل.

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أوّلًا، الإدراك والاقتناع بمدى أهمية النوم للجسم:

من المهمّ أن نفهم أهمّيّة النّوم والدّورة الصحية للنوم لجسمنا، ومعرفة مخاطر قلة النوم، فإنّ شأن هذا أن يساعد في التأثير على دماغنا.

ثانيًا، التخلص من توتّر النهار قبل الخلود للنوم:

‫من المفضل التخلص من جميع الأمور التي تقلقنا وتوتّرنا خلال النهّار مثل هموم العمل، كذلك من المهم أن نتجنّب التّفكير في هموم الغد، كذلك من المهمّ الابتعاد عن ‫أجهزة التلفاز والهواتف والأجهزة المشعّة خلال الوقت السابق للنوم، والتّوجّه لنشاطات تساعدنا على الاسترخاء.

ثالثًا، الحرص على القيلولة:

‫على الرغم من اعتقاد بعض الناس أن القيلولة تؤثر على النوم ليلا، فإن القيلولة بالطريقة الصحيحة تنشط الجسم ولا تؤثر على النوم ليلا، ‫والقاعدة الذهبية للقيلولة عدم النوم أكثر من 30 دقيقة وألا تكون بعد ‫الساعة الثالثة عصرا.