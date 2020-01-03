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أول تعليق لقائد فيلق القدس الإيراني الجديد عقب اغتيال سليماني

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لقائد فيلق القدس الإيراني الجديد عقب اغتيال سليماني والان مع التفاصيل

الجمعة 3 يناير 2020

العميد إسماعيل قا آني

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توعد قائد فيلق القدس الإيراني الجديد العميد إسماعيل قا آني، اليوم الجمعة، برد حاسم وشديد ضد الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ردًا على اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني بغارة جوية قرب مطار العاصمة العراقية بغداد.

ونقل موقع ”الأخبار العاجلة“ الإيراني (حكومي)، عن العميد إسماعيل قا آني في أول تصريح له:“اصبروا قليلًا، وسترون بأعينكم جثث الشيطان الأكبر (في إشارة لأمريكا) في الشرق الأوسط“.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، أعلن تعيين العميد إسماعيل قا آني بمنصب قائد جديد لفيلق القدس التابع للحرس الثوري.

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