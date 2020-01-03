واشنطن تعتزم إرسال 3500 من الفرقة المتخصصة لتنفيذ عمليات عبر المظلات

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الجمعة 3 يناير 2020 قوات امريكية خاصة قالت وسائل إعلام أميركية إن الولايات المتحدة سترسل 3500 عنصرا من الفرقة المتخصصة بتنفيذ عمليات عبر المظلات إلى المنطقة.

يأتي ذلك في أعقاب العملية الأمريكية ضد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني. Advertisements وفي وقت سابق اليوم هدد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الولايات المتحدة الأمريكية برد قاس. وقال المجلس في بيان اليوم إن قتل قاسم سليماني أكبر خطأ استراتيجي لأمريكا في الشرق الأوسط. ولفت البيان إلى أن الولايات المتحدة ستدفع ضريبة غالية باغتيالها للجنرال سليماني. وأكد بيان المجلس أن الانتقام الإيراني سيكون ثقيلا ومؤلما. وأشار إلى أن الرد على اغتيال سليماني سيشمل المنطقة بأسره

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