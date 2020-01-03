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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. السعودية تدعو إلى ضبط النفس لدرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع والان مع التفاصيل
الجمعة 3 يناير 2020
صورة ارشيفية
قال مصدر سعودي مسئول إن المملكة تابعت الأحداث في العراق الشقيق والتي جاءت نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية التي شجبتها وحذرت المملكة فيما سبق من تداعياتها.
وأضاف، وفق وكالة واس: ومع معرفة ما يتعرض له أمن المنطقة واستقرارها من عمليات وتهديدات من قبل الميليشيات الإرهابية تتطلب إيقافها، فإن المملكة وفي ضوء التطورات المتسارعة تدعو إلى أهمية ضبط النفس لدرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بما لا تحمد عقباه.
وتابع أن المملكة العربية السعودية تؤكد على وجوب اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع.
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