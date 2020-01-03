شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مقتل «سليماني».. وزير الدفاع الأمريكي يلغي عطلته والان نبدء بالتفاصيل
قال مسؤولون أمريكيون، اليوم الجمعة، إن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر ألغى عطلة شخصية له في وقت لاحق من يناير مع تصاعد حدة التوتر مع إيران.
جاء الكشف عن خطط عطلة إسبر في أعقاب الضربة الجوية الأمريكية التي قتلت القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.
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