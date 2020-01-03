شكرا لقرائتكم خبر عن «ماكرون»: قلقون من تزايد التدخلات الخارجية في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قلقه من مخاطر التصعيد في ليبيا المرتبطة بتزايد التدخلات العسكرية الأجنبية، وذلك خلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأفاد بيان لقصر الإليزية بأن الرئيس ماكرون ندد بالاتفاقات الموقعة مؤخرا في ليبيا, بشأن القضايا البحرية والأمنية، إضافة إلى كافة القرارات التي تؤدي إلى تصعيد.

من جهتها، قالت الرئاسة الروسية في بيان إن الرئيسين فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون أكدا تأييدهما لحل سلمي للأزمة في ليبيا, مضيفة أن الرئيسين أعربا عن دعمهما للجهود السياسية والدبلوماسية خصوصا مع وساطة الأمم المتحدة وألمانيا.