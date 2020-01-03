شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم الجمهوريين في «الشيوخ»: «سليماني» قتل كثير من الأبرياء والان نبدء بالتفاصيل
قال السيناتور ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الجمعة، إن الجنرال الإيراني قاسم سليماني شكل تهديدًا مستمرًا للولايات المتحدة.
وأضاف "ماكونيل" أنه تم "القضاء على زعيم الإرهابيين الإيرانيين من ميدان المعركة"، وأشار إلى أن سليماني تسبب في عدد لا حصر له من الضحايا الأبرياء.
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