شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف الجنود الأمريكيين في طريقهم إلى الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف المسؤولون الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم أن القوات ستنضم إلى زهاء 750 جنديا أُرسلوا إلى الكويت هذا الأسبوع.
كان مسؤولون أمريكيون قالوا لـ"رويترز"، هذا الأسبوع، إنه قد يتم إرسال آلاف الجنود الإضافيين إلى المنطقة وإن القوات أُبلغت بالاستعداد للانتشار.
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