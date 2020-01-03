شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف الجنود الأمريكيين في طريقهم إلى الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤولون أمريكيون، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ترسل قرابة ثلاثة آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط من الفرقة 82 المحمولة جوا كإجراء احترازي وسط تصاعد التهديدات للقوات الأمريكية في المنطقة.

وأضاف المسؤولون الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم أن القوات ستنضم إلى زهاء 750 جنديا أُرسلوا إلى الكويت هذا الأسبوع.

كان مسؤولون أمريكيون قالوا لـ"رويترز"، هذا الأسبوع، إنه قد يتم إرسال آلاف الجنود الإضافيين إلى المنطقة وإن القوات أُبلغت بالاستعداد للانتشار.