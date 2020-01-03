شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يحذر القيادة العراقية من الهيمنة الايرانية : النهاية غير حميدة والان نبدء بالتفاصيل
وكتب ترامب اليوم الجمعة على موقع تويتر قائلا إن المواطنين في العراق لا يرغبون في أن تكون بلادهم "خاضعة للسيطرة والهيمنة" الإيرانية.
وأقر ترامب قائلا: في النهاية هذا شأن العراقيين، ولكن خلال الأعوام الخمسة عشر الأخيرة تزايد النفوذ الإيراني في العراق، الأمر الذي يثير استياء كثير من العراقيين.
`وحذر ترامب قائلا: " لن ينتهي هذا الأمر نهاية حميدة ".
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