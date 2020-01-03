شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح " العامري" لمنصب نائب رئيس الحشد الشعبي والان نبدء بالتفاصيل

كشف الناطق باسم القائد العام لقوات الحشد الشعبي بالعراق لوكالة الانباء العراقية " واع " ، عن ترشيح اسم زعيم تحالف الفتح هادي العامري لمنصب نائب رئيس هيئة الحشد.

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