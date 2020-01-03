سيناتور أمريكي: سليماني كان يخطط لانقلاب في العراق

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سمير درويشالجمعة 2020/1/3 09:45 م بتوقيت أبوظبي
السيناتور الجمهوري الأمريكي مارك روبيو - رويترز
قال السيناتور الجمهوري الأمريكي مارك روبيو، الجمعة، إن قائد مليشيا فيلق القدس قاسم سليماني كان يسعى للسيطرة على العراق واتخاذه منصة للهجوم على الولايات المتحدة.
وأكد روبيو في تغريدة على تويتر: "بتوجيهات من الزعيم الأعلى الإيراني، كان سليماني يخطط لانقلاب في العراق".
وأضاف دون أن يذكر مصادر "كان يعمل على إفساد وتهديد السياسيين واستغلال موارد العراق وجلب قوة عسكرية كبيرة موالية له في مسعى لجعل العراق منصة لمهاجمة الولايات المتحدة وحلفائنا".
وأمر ترامب، فجر اليوم الجمعة، بتنفيذ ضربة استهدفت قاسم سليماني، وبحسب بيان "البنتاجون" استهدفت غارة أمريكية سليماني وكبار قادة الحشد الشعبي لردع خطط الهجمات الإيرانية المستقبلية، لافتا إلى أن قائد فيلق القدس كان يطور خططا لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.
وكانت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران اقتحمت، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.
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