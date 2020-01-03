برنامج دبي لخبراء المستقبل.. رؤية لتطوير قدرات الكوادر الإماراتية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواصل دبي تطوير تجربتها العالمية الرائدة في مجال استشراف وتصميم المستقبل والاستعداد له؛ حيث أطلقت برنامجها لخبراء المستقبل تحت إشراف أكاديمية دبي للمستقبل تشجيعا وتهيئة للمواهب الوطنية.
ويسهم برنامج دبي لخبراء المستقبل في تطوير مهارات المنتسبين في مجالات الفكر الاستراتيجي والذكاء الاجتماعي وإدارة المشاريع واستشراف وتصميم المستقبل والقطاعات العلمية والثقافية والتكنولوجية واتخاذ القرار وتطوير السياسات والقوانين والتشريعات، وتوظيف مختلف الأدوات لتحديد الفرص المتاحة لخلق مناطق اقتصادية جديدة في دولة الإمارات في مختلف القطاعات.
ويتيح البرنامج الذي تم تطويره بالشراكة بين المجلس التنفيذي لإمارة دبي ومؤسسة دبي للمستقبل، فرصة للمشاركين لتطوير قدراتهم في استشراف وتصور المستقبل بما يتناسب مع توجهات دولة الإمارات، وتعزيز القدرة على تطوير التشريعات والسياسات لمواكبة متغيرات ومتطلبات المستقبل، ودعم ثقافة الريادة في استشراف مستقبل القطاعات الاستراتيجية.
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