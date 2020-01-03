بومبيو لنظيرة الروسي: ملتزمون بوقف التصعيد

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة ملتزمة بوقف التصعيد مع إيران، وذلك بعد مقتل قائد مليشيا فيلق القدس قاسم سليماني في غارة أمريكية.



وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخه منه، أن بومبيو "ناقش مع نظيره الروسي سيرجي لافروف قرار الرئيس دونالد ترامب الأخير باتخاذ إجراءات دفاعية حاسمة لحماية الأفراد الأمريكيين في الخارج بعد قتل قاسم سليماني ردا على التهديدات الوشيكة التي تهدد حياة الأمريكيين".

وأوضحت الوزارة أن بومبيو أكد للافروف أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بوقف التصعيد.

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وقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني مع نائب قائد مليشيا الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي الجمعة.

وقاسم سليماني هو قائد فيلق القدس، منذ عام 1998، وهي فرقة تابعة للحرس الثوري الإيراني والمسؤولة عن العمليات العسكرية والعمليات السرية خارج الحدود الإقليمية لإيران ويبلغ من العمر 62 عاما.

وأبومهدي المهندس هو جمال جعفر محمد علي آل إبراهيم، ويتولى منصب نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق ويبلغ من العمر 66 عاما.

وكانت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران اقتحمت، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.