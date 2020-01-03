في 2019.. إسرائيل قصفت 900 هدف بقطاع غزة

إسرائيل قصفت العديد من الأهداف في غزة خلال 2019 - أرشيفية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه 900 هدف بغزة خلال عام 2019، في حين رصد إطلاق 1295 قذيفة من القطاع تجاه البلدات الإسرائيلية.



وأوضح الجيش، في بيان لملخص عام 2019 بالأرقام والمعطيات من النواحي العملياتية، أنه اعترض 85% مِن القذائف الصاروخية التي أطلقت من قطاع غزة نحو المناطق المأهولة، في حين سجل انخفاضا في جميع معطيات العمليات بالضفة الغربية.

وقال: "إنه اعترض 1295 صاروخا أطلق باتجاه إسرائيل، من بينها 729 أطلق تجاه مناطق مفتوحة"، مدعيا اعتراض نحو 85% من الصواريخ التي أطلقت تجاه المناطق المأهولة.

وأشار إلى أن 93% من عمليات الاعتراض جرت في إطار جولات التصعيد، وأنه تم إنجاز 22 كم من الجدار الذي تبنيه إسرائيل على طول الحدود مع غزة لمواجهة الأنفاق (في المجموع 47.5 كم).

كشف جيش الاحتلال تنفيذ أكثر من 1,800 طلعة جوية ونحو 11,250 ساعة إبحار في أسطول سفن الصواريخ.

Advertisements

وفي الضفة الغربية، طرأ انخفاض في العمليات، بحسب البيان، حيث سجل 1469 عملية رمي حجارة (مقارنة بـ1881 في 2018)، و290 زجاجة حارقة (مقارنة بـ990 من العام ذاته) ألقيت نحو السيارات والبلدات.

كما أشار إلى تسجيل 19 عملية إطلاق نار (33 في عام 2018) و12 عملية طعن (17 في عام 2018).

وادعى جيش الاحتلال مصادرة 972,560 شيكل من الأموال المخصصة للأعمال المسلحة (لا يشمل السيارات والأمور الثمينة)، و603 قطع أسلحة، و521 سكينا، وإغلاق 14 ورشة عمل لتصنيع الوسائل القتالية.

وذكر أنه اعتقل في الضفة 2,328 شخص خلال 2019، ورصد تنفيذ 51 عملية ضد أهداف إسرائيلية (43 عملية في الضفة، و8 عمليات في القدس) ما شكل أيضا انخفاضا مقارنة بعام 2018 التي بلغت 76 عملية.

وأعلن الجيش إحباط نفق على الحدود مع لبنان وسوريا، في إطار عملية "درع الشمال"، و6 أنفاق اجتازت الأراضي الإسرائيلية، وإنجاز بناء 38 كم من المحور العملياتي المحاذي للحدود في منطقة الحدود مع سوريا.

وبشأن سوريا، أعلن جيش الاحتلال أنه استهدف 54 هدفا في هذه الجبهة.