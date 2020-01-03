"الداخلية العرب" يؤكد أهمية مواجهة التطرف والإرهاب

أكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان أهمية التذكير بمخاطر التطرف والإرهاب وما ينتج عنه من تهديد للسلم المجتمعي.

وشدد كومان، في رسالته بمناسبة الأسبوع العربي الثاني للتوعية بمخاطر التطرف والإرهاب الذي يصادف الأسبوع الأول من شهر يناير/كانون الثاني من كل عام، على أن الإرهاب لا دين ولا عرق ولا حدود له.

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وأشار إلى أن الظرف الراهن وما تمر به المنطقة العربية من عدم استقرار يحتم تكثيف وتوحيد الجهود الرامية إلى تحصين مجتمعاتنا العربية من خلال التعريف بالدعاية الإرهابية ومواجهة خطابات الكراهية، وتشجيع الخطاب الذي يتسم بالوسطية والاعتدال.

ولفت النظر إلى أن مجلس وزراء الداخلية العرب يولي عناية فائقة لمواجهة مخاطر التطرف والإرهاب، انطلاقا من قِيَمه ومبادئه الرئيسة القائمة على تعزيز الأمن العربي المشترك وحماية المواطن العربي من مختلف المخاطر المحتملة.

ونوه بأن المجلس أصدر قرارا بإنشاء مكتب عربي لمكافحة التطرف والإرهاب ومقره بالرياض، بغية توحيد وتنسيق الجهود العربية في هذا المجال، إضافة إلى إطلاق مبادرة رائدة بالاحتفاء بأسبوع عربي للتوعية بمخاطر التطرف والإرهاب.

وحث كومان، في ختام رسالته، على ضرورة الاحتفاء بهذا الأسبوع وتنظيم تظاهرات وفعاليات بهذه المناسبة على المستويين الوطني والعربي للتوعية بمخاطر التطرف والإرهاب، والإشادة بالنجاحات الأمنية والتضحيات التي قدمها رجال الأمن في مكـافحة التطرف والإرهاب في سبيل أن تنعم دولنا ومجتمعاتنا بالأمن والأمان.