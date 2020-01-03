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العين الإخبارية - جهاد خطيبالجمعة 2020/1/3 08:52 م بتوقيت أبوظبي
عناصر من المليشيات التركمانية السورية - أرشيفية
ذكرت صحيفة "كورييرى ديلا سيرا" الإيطالية أن تركيا تعد إرهابيين لإرسالهم إلى طرابلس ليصل عددهم في صفوف المليشيات إلى نحو 1600 مسلح.
وأوضحت الصحيفة أن هذه العناصر تم تجنيدها في تركيا بعد أن هاجروا من سوريا هربا من الحرب السورية، حيث تم استخدامهم بالفعل كعناصر مقاتلة لمواجهة الأكراد خلال العدوان التركي على عفرين وشمال شرق سوريا.
وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أنه لا توجد أرقام رسمية حول عدد القوات التي يعتزم أردوغان إرسالها، ولكن في الآونة الأخيرة ذكر أردوغان استعداده لإرسال ما لا يقل عن 5 آلاف جندي نظامي.
من جانبه، أعرب الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عن "قلقه البالغ" بشأن التدخل التركي العسكري في ليبيا، ويأتي هذا التحذير إضافة إلى تحذيرات مشابهة أعربت عنها الولايات المتحدة وروسيا.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، في بيان، إن "الحل لن يكون عسكريا، وأن دعم الأطراف المتقاتلة سيزيد زعزعة استقرار ليبيا والمنطقة".
كما شدد على ضرورة احترام جميع الأطراف الدولية، وحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، ودعم جهودها ومبادرة ألمانيا، مؤكدا أن ذلك هو السبيل الوحيد للسلام في البلاد.
وأضاف بيان الاتحاد الأوروبي "سيحتفظ الاتحاد الأوروبي بمشاركة نشطة في دعم جميع إجراءات خفض التصعيد والخطوات المؤدية إلى وقف فعال لإطلاق النار واستئناف المفاوضات السياسية".
كان البرلمان التركي صادق، الخميس، على مذكرة رئاسية، تفوض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بموافقة 325 نائبا ورفض 184.
ووقع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج والرئيس التركي في الـ27 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرتي تفاهم حول ترسيم الحدود البحرية وتعزيز التعاون الأمني والعسكري.
وقوبلت تلك الخطوة برفض محلي وإقليمي ودولي كبير، حيث وصف البرلمان الليبي توقيع السراج ذلك بـ"الخيانة العظمى"، فيما طالب رئيسا جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بسحب الاعتراف من حكومة الوفاق وعدم أحقية السراج بتوقيع مثل تلك الاتفاقيات.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة إيطالية: تركيا تستعد لإرسال نحو 1600 إرهابي لطرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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