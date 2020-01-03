أول تعليق لقائد فيلق القدس الإيراني الجديد عقب اغتيال سليماني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020

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توعد قائد فيلق القدس الإيراني الجديد العميد إسماعيل قا آني، اليوم الجمعة، برد حاسم وشديد ضد الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ردًا على اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني بغارة جوية قرب مطار العاصمة العراقية بغداد.



ونقل موقع ”الأخبار العاجلة“ الإيراني (حكومي)، عن العميد إسماعيل قا آني في أول تصريح له:“اصبروا قليلًا، وسترون بأعينكم جثث الشيطان الأكبر (في إشارة لأمريكا) في الشرق الأوسط“.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، أعلن تعيين العميد إسماعيل قا آني بمنصب قائد جديد لفيلق القدس التابع للحرس الثوري.