شاهد.. خامنئي يزور منزل قاسم سليماني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020

الخليج 365

زار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الجمعة، منزل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، الذي قتل إثر غارة أمريكية في بغداد، وفق وسائل إعلام إيرانية.

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ونشرت وكالة أنباء ”فارس“ الإيرانية، صورًا لزيارة خامنئي منزل سليماني لتقديم العزاء لأسرته.

وتداول رواد موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو يُظهر حضور عدد كبير من مسؤولي النظام في منزل قاسم سليماني.

وظهر في الفيديو رئيس أركان الجيش الإيراني، محمد باقري، ورئيس البرلمان، علي لاريجاني، ومستشار المرشد الإيراني يحيى رحيم صفوي، وعدد آخر من قادة الحرس الثوري والمسؤولين، حيث بدأوا بالبكاء في ظل سماعهم أشعار رثاء لمقتل قاسم سليماني.

وكشفت وكالة أنباء ”إيسنا“ المحلية أن خامنئي أصدر قرارًا بمنح اللواء قاسم سليماني رتبة فريق، ليكون أول قائد عسكري بقوات الحرس الثوري الإيراني يُمنح هذه الرتبة العسكرية، كما أعلن الحداد العام لثلاثة أيام، متوعدًا الولايات المتحدة بـ“انتقام عنيف“ ردًا على استهداف قائد فيلق القدس