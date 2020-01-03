واشنطن تعتزم إرسال 3500 من الفرقة المتخصصة لتنفيذ عمليات عبر المظلات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020 الخليج 365 ـ متابعات قالت وسائل إعلام أميركية، إن الولايات المتحدة سترسل 3500 عنصرا من الفرقة المتخصصة بتنفيذ عمليات عبر المظلات إلى المنطقة.

يأتي ذلك في أعقاب العملية الأمريكية ضد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني. وفي وقت سابق اليوم هدد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الولايات المتحدة الأمريكية برد قاس. Advertisements وقال المجلس في بيان اليوم إن قتل قاسم سليماني أكبر خطأ استراتيجي لأمريكا في الشرق الأوسط. ولفت البيان إلى أن الولايات المتحدة ستدفع ضريبة غالية باغتيالها للجنرال سليماني. وأكد بيان المجلس أن الانتقام الإيراني سيكون ثقيلا ومؤلما. وأشار إلى أن الرد على اغتيال سليماني سيشمل المنطقة بأسره

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