بومبيو يبحث في اتصال هاتفي مع ولي العهد آخر التطورات بالمنطقة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020 Advertisements الخليج 365 ـ متابعات أجرى وزير الخارجية الاميركي “مايك بومبيو” اتصالا هاتفيًا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو إن "ترمب اتخذ قرارًا جريئًا عبر إجراء دفاعي حاسم لحماية الأمريكيين في الخارج. وأضاف: تحدثت حول هذا العمل وشواغلنا المشتركة بشأن الاستفزازات العسكرية للنظام الإيراني."

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