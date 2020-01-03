عاجل.. السعودية تدعو إلى ضبط النفس لدرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020

Advertisements الخليج 365 ـ متابعات

قال مصدر سعودي مسئول إن المملكة تابعت الأحداث في العراق الشقيق والتي جاءت نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية التي شجبتها وحذرت المملكة فيما سبق من تداعياتها.



وأضاف، وفق وكالة واس: ومع معرفة ما يتعرض له أمن المنطقة واستقرارها من عمليات وتهديدات من قبل الميليشيات الإرهابية تتطلب إيقافها، فإن المملكة وفي ضوء التطورات المتسارعة تدعو إلى أهمية ضبط النفس لدرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بما لا تحمد عقباه.

وتابع أن المملكة العربية السعودية تؤكد على وجوب اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع.