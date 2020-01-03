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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. طيران الخليج يعلن تعليق رحلاته من وإلى النجف وبغداد بعد مقتل سليماني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020
الخليج 365 ـ متابعات
أعلن طيران الخليج تعليق رحلاته في العراق على خلفية العملية الأمريكية التي أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني.
وأكد طيران الخليج تعليق جميع الرحلات القادمة والمغادرة من وإلى بغداد والنجف.
وكان وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، قال إن قتل الجنرال الإيراني #قاسم_سليماني لم يأت من فراغ.
وأضاف الوزير الأمريكي في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، كانون الثاني 03، 2020، أن قتل سليماني هو إجراء دفاعي، والولايات المتحدة ستبقى ملتزمة بعدم التصعيد.
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