تونس تتسلم رسميا مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الأمم المتحدة

تسلمت تونس أمس رسميا مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن لتصبح الدولة العربية الوحيدة في المجلس بعد انتهاء عضوية الكويت في نهاية ديسمبر 2019.

وقال مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة المنصف البعتي في كلمته خلال مراسم وضع العلم التونسي أمام مجلس الأمن بمناسبة تسلمها مقعدها غير الدائم «إن تونس ستكون صوت العالم العربي والقارة الأفريقية في مجلس الأمن، وسنعمل على الإسهام الفاعل في جهود حل الأزمات القائمة ولا سيما تلك التي تشهدها الشقيقة ليبيا ودفع مسار التسوية للقضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية». وأعرب البعتي عن عميق مشاعر الفخر والاعتزاز بتمثيل تونس في هذا الحفل الذي يعطي إشارة انطلاق عضويتها بمجلس الأمن بكل ما يحمله ذلك من دلالات عميقة.