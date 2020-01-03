هل يعتبر مقتل سليماني ردًا على هجوم الحشد الشعبي على السفارة الأمريكية بالعراق.. خامنئي يتوعد بـ"انتقام مؤلم"



أعلن التليفزيون العراقي مقتل قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني، التابع للحرس الثوري الإيراني فجر اليوم الجمعة في غارة أمريكية استهدفت سيارته بجانب مطار بغداد أثناء عودته من لبنان بعد 3 أيام من هجوم شنَّهُ مُنَاصِرون للحشد الشعبي على السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية وحرق أحد البوابات.

ويعتبر سليماني اسمًا بارزا في الساحتين الإقليمية والدولية، باعتباره أحد أبرز القادة العسكريين ال إيران يين، حيث كان قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، فيما يذهب البعض إلى حد وصفه بـ"رأس حربة إيران ".

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية: "بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الجيش الأمريكي اتخذ إجراءات دفاعية حاسمة لحماية الأفراد الأمريكيين في الخارج بقتل سليماني".

في المقابل، توعد المرشد الإيراني علي خامنئي بـ"انتقام مؤلم" على خلفية مقتل سليماني، وتقدم بالتعازي لأقارب سليماني والشعب الإيراني، وقال إن عمل ونهج قائد "فيلق القدس" "لن يتوقّف برحيله ولن يبلغ طريقًا مسدودًا".

وأكد خامنئي أن "انتقاما مؤلما سيكون في انتظار المجرمين"، وأعلن الحداد في البلاد 3 أيام عقب مقتل سليماني.

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