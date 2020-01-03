ترند | حرب عالمية ثالثة في الطريق.. وتفاصيل مقتل سليماني.. وفتاة المنصورة تروي تفاصيل الحادث وطقس سيء يضرب البلاد.. وساسي يغادر والزمالك يعلق

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، أمطار غزيرة والحرارة تصل لصفر.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت (بيان)، والعالم على أعتاب حرب عالمية ثالثة.. تفاصيل مقتل سليماني.. ورد فعل عنيف من إيران.. وأول تعليق من ترامب.. ومصر تتدخل، وبعد مغادرته القاهرة.. الزمالك يعلّق على رحيل فرجاني ساسي، وعادت لمنزلها منهارة نفسيا.. أول ظهور لفتاة المنصورة.. الضحية تروي تفاصيل الحادث.. وضبط 7 متهمين.. وقرار من النيابة.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

أمطار غزيرة والحرارة تصل لصفر.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت (بيان)

أعلنت هيئة الأرصاد، أن السبت 4 يناير، يشهد طقسا ﺑﺎردا ﻧﻬﺎرًا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼً، يصل حد اﻟﺼﻘيع على اﻟﻤﺰروﻋﺎت في وسط ﺳﻴﻨﺎء وﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى في سانت كاترين لصفر.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تتكاثر اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘﻮط الأﻣﻄﺎر اﻟﻐﺰﻳﺮة واﻟﺮﻋﺪﻳﺔ على اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺗﻤﺘﺪ ﺣﺘﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﻘﺎﻫﺮة وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، كما ﺗﻨﺸﻂ اﻟﺮﻳﺎح اﻟﺠﻨﻮﺑﻴة اﻟﻐﺮﺑية على أﻏﻠﺐ الأﻧﺤﺎء ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل والأﺗﺮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻜﺸﻮﻓﺔ، وﺗﺆدي إلى اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﻪ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔﻋﻠى اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ "الأﺣﻤﺮ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة، وارتفاعه من 2.5 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون مضطربة، وارتفاعه من 2.5 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة السبت:

القاهرة 14 09

شبين الكوم 14 08

طنطا 14 08

دمنهور 15 08

الإسكندرية 14 10

بلطيم 15 10

مطروح 12 08

السلوم 12 07

سيوة 12 07

بورسعيد 15 11

دمياط 15 11

الزقازيق 15 09

الإسماعيلية 15 08

السويس 15 10

العريش 15 07

رفح 15 07

رأس سدر 16 09

نخل 16 02

نويبع العظمى 19 13

طابا 17 06

كاترين 11 00

الطور 19 09

شرم الشيخ 19 14

الغردقة 20 12

مرسى علم 20 12

الفيوم 14 06

بني سويف 14 06

المنيا 14 05

أسيوط 14 05

سوهاج 15 06

قنا 18 06

الاقصر 18 07

أسوان 18 08

أبو سمبل 19 08

الوادي الجديد 19 05

شلاتين 21 11

أبو رماد 22 11

حلايب 20 15

راس حدربة 21 14​

موجة سيئة

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد أعلنت عن تعرض البلاد لموجة من الطقس السيء، اعتبارا من الخميس وحتى السبت، يصاحبها أمطار سقوط غزيرة ورعدية، ورياح مثيرة للرمال والأتربة.

وقالت الأرصاد في بيان، أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد خلال هذه الفترة لتساقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية، تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري.

وأضافت الهيئة: "تمتد الأمطار متوسطة الشدة على مناطق من جنوب الوجه البحري وشمال سيناء ومدن القناة، يصاحب ذلك إنخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على معظم الأنحاء لتكون أقل من معدلاتها الطبيعية بقيم تتراوح ما بين 4 إلى 5 درجات مئوية".

وتابعت: "من المتوقع أن يكون الطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع أحيانا، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس وتكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة وتؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط".

وعن حالة الطقس المتوقعة خلال هذه الفترة على القاهرة الكبرى، يحدث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة كما تنشط الرياح مما يزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة والفرصة مهيئة لسقوط الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة.

نصائح عاجلة

وناشدت هئية الأرصاد المواطنين القيادة بهدوء على الطرق خاصة السريعة للتحكم فى عجلة القيادة من الانزلاق أثناء سقوط الأمطار ولانخفاض مستوى الرؤية الأفقية فى الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة.

وأهابت الهيئة بكل المسؤولين باتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لمثل هذه الحالات.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة:

الوجه البحري والقاهرة: من 14 إلى 15 للعظمي وما بين 8 إلى 9 درجات للصغرى

السواحل الشمالية: من 14 إلى 15 للعظمي وما بين 10 إلى 9 درجات للصغرى

شمال الصعيد: من 14 إلى 15 للعظمي وما بين 5 إلى 6 درجات للصغرى

جنوب الصعيد: من 16 إلى 18 للعظمي وما بين 8 إلى 7 درجات للصغرى

جنوب سيناء من 17 إلى 19 للعظمي وما بين 12 إلى 14 درجات للصغرى

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العالم على أعتاب حرب عالمية ثالثة.. تفاصيل مقتل سليماني.. ورد فعل عنيف من إيران.. وأول تعليق من ترامب.. ومصر تتدخل

تصدر هاشتاجا "#الحرب_العالميه_الثالثه"،و"#worldwar3"، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة جوية أمريكية استهدفت موكبه قرب مطار بغداد، بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت الخارجية الأمريكية عبر حسابها على تويتر: "بتوجيه من الرئيس، قام الجيش الأمريكى بعمل دفاعى حاسم لحماية الأفراد الأمريكيين فى الخارج من خلال قتل قاسم سليمانى، قائد قوة الحرس الثورى الإيرانى، وهى منظمة إرهابية أجنبية مدرجة من قبل الولايات المتحدة".

كما أسفرت الضربات عن مقتل الرجل الثاني بميليشيا الحشد، أبومهدي المهندس، ومسئول مديرية العلاقات في الحشد، محمد الجابري، ومسئول الآليات، حيدر علي، فضلاً عن عدد من الجثث المتفحمة.

تفاصيل مقتل سليماني

وكشفت عدد من وسائل الإعلام الأمريكية عن تفاصيل مقتل قاسم سليماني.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن استهدف سليماني جرى بعدة صواريخ من طائرة مسيرة، مضيفة أن الصواريخ استهدفت سيارتين كانتا تقلّان قائد فيلق القدس ومسئولين آخرين.

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وأفادت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية ببعض التفاصيل حول العملية، حيث قالت إن الغارة التي استهدفت سليماني وقعت قرب منطقة الشحن في مطار بغداد، وإن استهدافه جرى بعد لحظات من خروجه من الطائرة التي أقلته من لبنان.

وأشارت الوكالة إلى أن مسئولين عراقيين أكدوا أن جثة سليماني تمزقت إلى أجزاء.

من جانبها، أفادت قناة "العربية" الإخبارية في العراق بأن عملية استهداف سليماني جرت الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت بغداد.

وأشارت إلى أن هناك أنباء عن استخدام 4 صواريخ في عملية استهداف سليماني ومرافقيه، مضيفة أن استهداف قائد فيلق القدس جرى قبل خروجه من البوابة الشرقية لمطار بغداد.

العلم يترقب حرب عالمية جديدة

ويحبس العالم أنفاسه بعد مقتل قاسم سليماني في الغارة الأمريكية بطائرة مسيّرة، وذلك رداً على هجمات على السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، وهي عملية الاغتيال التي تراها إيران بأنها "عمل حرب".

وتحدث رواد السوشيال ميديا عن إمكانية اندلاع حرب عالمية ثالثة بين أمريكا وإيران ردا على الضربة القوية التي وجهها الرئيس الأمريكي ترامب للحرس الثوري الإيراني.

وذكرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أن الهجمات التي تعرضت لها السفارة الأمريكية في بغداد أثارت غضب واشنطن، معتبرة أن مقتل قاسم سليماني "كان رد فعل أمريكي مبالغ فيه"، بالرغم من وقوف قائد فيلق القدس وراء الهجمات على السفارة.

وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أن مقتل شخصية عسكرية إيرانية رفيعة المستوى كـ قاسم سليماني يعد أمراً حاسماً، إلا أنه شديد الخطورة في الوقت ذاته.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إنه لم يكن أحد يتوقع التصعيد في المنطقة بمثل هذه الدرجة، مؤكدة أن مقتل قاسم سليماني يهدد بتداعيات طويلة الأمد ومدمرة بالنسبة لحلفاء الولايات المتحدة سواء في أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يمكن التقليل من أهمية سليماني في عمليات التجسس والاغتيال التي كانت تقوم بها طهران على الصعيد العالمي، مؤكدة أن قائد فيلق القدس كان يتمتع أيضاً بالسيطرة على قرارات السياسة الخارجية الإيرانية والعلاقات الدولية والحملات العسكرية العلنية.

أول رد من الحرس الثوري الإيراني

من جانبه، علّق الحرس الثوري الإيراني على مقتل قائد فيلق القدس، وذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية" أن مليشيات الحرس الثوري طالبت الولايات المتحدة بسحب قواتها من المنطقة، محذرة من أن "جنودها سيواجهون خطر الموت".

ووجه المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي العراقي، أحمد الأسدي، اتهامه إلى الأمريكيين والإسرائيليين بمسئوليتهما عن مقتل سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

من جانبهما، توعد كل من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، والرئيس الإيراني حسن روحاني، بـ "الانتقام" بعد مقتل قاسم سليماني خلال الغارة الأمريكية، كما أعلنا عن الحداد العام بالبلاد لمدة ثلاثة أيام.

عقب ذلك، دعت الولايات المتحدة رعاياها في العراق، إلى المغادرة فورًا، بعد مقتل قاسم سليماني.

وأفادت قناة "العربية" الإخبارية بأن المرشد الإيراني، علي خامنئي، قرر تعيين إسماعيل قاآني قائداً لفيلق القدس، خلفاً لقاسم سليماني الذي قتل في غارة جوية أمريكية.

طهران تستدعى الدبلوماسي السويسري

واستدعت طهران الدبلوماسي السويسري الممثل للمصالح الأمريكية في إيران، على إثر الحادث.

وزير خارجية إيران

وعلق وزير خارجية إيران، جواد ظريف اليوم الجمعة، على عملية اغتيال الجنرال قاسم سليماني، معتبر العملية "تصعيد خطير للغاية".

وقال ظريف عبر حسابة علي موقع تويتر: "إن العمل الإرهاب الدولي الذي تقوم به الولايات المتحدة، واستهداف واغتيال الجنرال سليماني - القوة الأكثر فاعلية في قتال "داعش، والنصرة، والقاعدة وآخرون، هو أمر خطير للغاية وتصعيد أحمق".

وأضاف: "تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية جميع عواقب المغامرة المارقة".

أول تعليق من ترامب

وبعد الضربة الأمريكية، علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، حيث نشر العلم الأمريكي وكأنه يعلن انتصار بلاده.

كما أكد الرئيس الأمريكى في تغريدة أخرى عبر تويتر: "إيران لم تفز فى حرب أبدا، لكنها لم تخسر مفاوضات".

أول تعليق من مصر

من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً، الجمعة، بعد الإعلان عن مقتل سليماني.

وتحدثت الخارجية في بيانها عن التطورات المتسارعة للأحداث في العراق، بعد مقتل سليماني بالعاصمة بغداد.

وقالت الخارجية: "بقدر كبير من القلق، تتابع وزارة الخارجية التطورات المتسارعة للأحداث في العراق، والتي تنذر بتصعيد للموقف من الأهمية تجنبه".

ودعت الخارجية لاحتواء الموقف وتفادي أي تصعيد جديد.

ووزارة الخارجية أنها ترى أن احتواء الموقف يتطلب الوقف الفوري لكافة أنواع التدخلات الإقليمية في شئون الدول والشعوب العربية، والتي لن تؤدي سوى لإذكاء الفرقة والتوتر بين أبنائها التواقين إلى السلام والاستقرار.

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بعد مغادرته القاهرة.. الزمالك يعلّق على رحيل فرجاني ساسي

كشف نادي الزمالك عن موقفه بشأن النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي، بعدما غادر القاهرة متوجهاً إلى تونس فجر اليوم الجمعة.

وكان ساسي قد غادر القاهرة، فجر اليوم الجمعة، متوجهاً إلى تونس، بعد حصوله على الإنذار الثاني خلال مباراة الزمالك وأسوان التي أقيمت مساء أمس الخميس والتي انتهتب فوز الأبيض بهدفين نظيفين.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصادر لها داخل مجلس إدارة الزمالك قولها إن ساسي حجز تذاكر الطيران من قبل مباراة أسوان وكان ينوي السفر إلى تونس بدون علم الجهاز، خاصة وأنه كان سوف يلعب مواجهة الأحد أمام طنطا بشكل طبيعي.

ونقل موقع "صدى البلد" عن مصدر له داخل نادي الزمالك قوله إن سفر اللاعب لا يمثل قلقاً للقلعة البيضاء نهائياً، وذلك بعد حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة وعدم وجود أي مشكلة قانونية.

وأكد المصدر أن رحيل ساسي عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم عن الزمالك سيكون بإرادة النادي في الوقت الذي تلقت فيه القلعة البيضاء عرضاً من أحد الأندية السعودية بشأنه.

ويسعد الزمالك لمواجهة طنطا يوم الأحد المقبل، ضن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حيث ستقام على ملعب المحلة.

وكان الزمالك قد حقق فوزاً على أسوان بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الخميس على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز.

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عادت لمنزلها منهارة نفسيا.. أول ظهور لفتاة المنصورة.. الضحية تروي تفاصيل الحادث.. وضبط 7 متهمين.. وقرار من النيابة

تمكنت قوات الأمن بمحافظة الدقهلية، من القبض على 7 متهمين، في واقعة التحرش بفتاتين في مدينة المنصورة، في ليلة رأس السنة.

وبحسب بيان للداخلية، نحج فريق البحث في في تحديد هوية الفتاتين، وضبط 7 متهمين من خلال استخلاص الصور من الفيديوهات، وتم إحالتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق.

وتبين أن المجني عليها، وصديقتها يبلغان 20 عاما ويدرسان بجامعة المنصورة، ومقيمان بذات المدينة.

الفتاة تروي تفاصيل الواقعة

واستمعت نيابة قسم أول المنصورة، بمحافظة الدقهلية، إلى أقوال الفتاة المتحرش بها، بعد أن حررت محضرًا بالواقعة، لتتمكن الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقالت الفتاة الأولى أمام نيابة قسم أول المنصورة، أنه أثناء سيرها بشارع الجمهورية تعرض لهما بعض الصبية والشباب بالقول وتصويرهم بالهواتف المحمولة، فتتدخل بعض المارة في محاولة منعهم، الأمر الذي أدى لحدوث مشادة بين عدد من المارة.

وأضافت أنها وصديقتها المقيمة في المنصورة، خرجتا للاحتفال برأس السنة، وتجمهر حولهما الشباب للتحرش بهما، وعادت إلى منزلها في حالة نفسية سيئة، لم تمكنها من الخروج لتحرير محضر، ولكنها فوجئت بتداول الواقعة على الفيس بوك، حسبما ذكر موقع "القاهرة 24".

«حاولوا لمس رجلي والتحسس على ظهري»

وأكدت الفتاة في المحضر إنها تعرضت لتحرش لفظي وتصويرهما بالهواتف المحمولة ومحاولة لمس رجلها والتحسس على ظهرها، ونشبت مشاداة بينهما وبين الشباب، وحاولت الاحتماء في محل الموبايلات وعندما حاول الشباب اقتحام المحل، طردها صاحبه خوفا منهم، وأجرت مكالمة هاتفية تستغيث بأحد الأشخاص.

كما تم التوصل إلى الفتاة الأخرى، والتي أكدت رواية صديقتها.

وتم تحديد شخصية بعض المتهمين وهم 7 بينهم 4 طلاب- 18 سنة- وطالبين- 20سنة- و«ماسح أحذية»- 20 سنه -، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

قرار من النيابة

من جانبه، أمر المستشار إيهاب عطوة، مدير نيابة أول المنصورة، باحتجاز 7 من الشباب المتهمين بالتحرش الجماعي، وقررت النيابة احتجازهم لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة، والانتهاء من تفريغ كاميرات المحلات والشارع التي رصدت الواقعة والاشخاص المتهمين فيه، ودور كل متهم بالواقعة.

موجة غضب

انتاب الشارع المصري حالة من الغضب، بعد حادث التحرش المؤسف بفتاتين، الذي شهدته منطقة المشاية بالقرب من جامعة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، في ليلة رأس السنة.

بداية الوقعة

تعود بداية الأزمة، عندما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو صادم يرصد لحظة تحرش جماعي بفتاة ترتدي ملابس قصيرة ليلة رأس السنة، حيث حاوطها عشرات الشباب، وسط صراخها، فيما حاول البعض حمايتها وإنقاذها من الزحمة ووضعها في سيارة لتنطلق بها بعيدًا عن مكان الواقعة.

وتداول رواد السوشيال ميديا مقطع جديد، يرصد لحظة دخول الفتاة إلى محل للاختباء من المتحرشين، وإجرائها اتصالا هاتفيا، يرجح أنّها استغاثت فيه بأحد أقاربها، غير إنَّ صاحبه قام بإخراجها خوفًا على محتويات المحل، وبعد خروجها تعرضت لواقعة التحرش الجماعي.

وأظهر الفيديو، أن المجني عليهما حاولتا الاحتماء بمحل لبيع أجهزة وإكسسوارات الهواتف المحمولة، إلا أن صاحب المحل رفض، وطردهما خوفًا على البضاعة الموجودة بالمحل، بعد تجمهر العشرات من الشباب.

شهود عيان يرون تفاصيل الواقعة

وقال شهود عيان لـ"المصري اليوم"، إن «الفتاة ضحية الواقعة كانت تسير بصحبة فتاة أخرى بشارع الجمهورية بمفردهما، وقام الجناة بمعاكستهما وترديد ألفاظ جنسية ضدها فقامت الضحية بالدخول لأحد محلات الموبايلات للاحتماء به، ولكن الشباب تجمعوا أمام المحل وكادت تنشب مشاجرة بين العاملين بالمحل والجناة حتى اضطر صاحب المحل لإخراج الفتاة من المحل منعا لاقتحام المكان».

وأضاف شهود العيان أنه «عندما خرجت الفتاة من المحل حاولت إيقاف تاكسي والخروج من المنطقة، لكن الجناة منعوها، وبدأت واقعة التحرش، حيث تدافع المعتدون حولها، بينما اختفت زميلتها من المكان بعدما احتمت بإحدى العمارات، وحاول بعض الشباب حمايتها، لكن التدافع حال دون حدوث ذلك، ونشبت مشادات بين المتحرشين والمدافعين حتى تمكن بعض الشباب من إدخال الفتاة سيارة 128 حمراء وإخراجها من المكان بسرعة».

أول تعليق من منقذ الفتاة

من جانبه، روى سلامة أحمد سلامة، الشاب الذي أنقذ فتاة المنصورة من التحرش تفاصيل الحادث.

وقال سلامة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، الخميس :"كنت مع أصحابي وفجأة لقيت تجمع لشباب حوالين بنتين، وكان التجمع حواليهم مش عادي، ودخلت مع أصحابي لإبعاد الشباب عن البنتين، المنظر وحش، ميرضيش ربنا ولا يرضي حد".

وأضاف سلامة أحمد سلامة أن الفتاة التي تعرضت للتحرش أسرعت للدخول لمحل لبيع الهواتف المحمولة وإن صاحب المحل قام بإبعادها خوفا على المحل مع كثرة الشباب المتجمهر حول الفتاة، لافتًا إلى إنه تم إدخالها بعد ذلك لإحدى السيارات التي كانت متواجدة في الشارع لحمايتها.

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