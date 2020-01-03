لو دريان: فرنسا تدعو إيران لتجنب أي إجراء يؤدي لأزمة انتشار نووي خطيرة

شدّد وزير ​الخارجية الفرنسية​ ​جان إيف لو دريان​، تعليقًا على مقتل الجنرال ​قاسم سليماني​ في ضربة أميركيّة في ​العراق​، على أنّ "​فرنسا​ تدعو كلّ جهة إلى ممارسة ضبط النفس، و​إيران​ إلى تجنّب أيّ إجراء من شأنه أن يؤدّي إلى تفاقم عدم الاستقرار الإقليمي، أو أن يؤدّي إلى أزمة انتشار نووي خطيرة".

وأكّد في بيان، أنّ "جهات اتفاقية ​فيينا​ (بشأن برنامج إيران النووي لعام 2015) يجب على وجه الخصوص أن تظلّ على تنسيق وثيق، لدعوة إيران إلى العودة بسرعة إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها النووية، والامتناع عن أي عمل آخر يخالف ذلك".