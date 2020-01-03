شدّد وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لو دريان، تعليقًا على مقتل الجنرال قاسم سليماني في ضربة أميركيّة في العراق، على أنّ "فرنسا تدعو كلّ جهة إلى ممارسة ضبط النفس، وإيران إلى تجنّب أيّ إجراء من شأنه أن يؤدّي إلى تفاقم عدم الاستقرار الإقليمي، أو أن يؤدّي إلى أزمة انتشار نووي خطيرة".
وأكّد في بيان، أنّ "جهات اتفاقية فيينا (بشأن برنامج إيران النووي لعام 2015) يجب على وجه الخصوص أن تظلّ على تنسيق وثيق، لدعوة إيران إلى العودة بسرعة إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها النووية، والامتناع عن أي عمل آخر يخالف ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر لو دريان: فرنسا تدعو إيران لتجنب أي إجراء يؤدي لأزمة انتشار نووي خطيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.