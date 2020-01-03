أعلنت شركة "طيران الخليج- Gulf Air"، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، "إلغاء جميع الرحلات القادمة والمغادرة من ​بغداد​ و​النجف​ في ​العراق​ حتّى إشعار آخر، بسبب عدم استقرار ​الوضع الأمني​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شركة طيران الخليج: إلغاء جميع الرحلات من وإلى بغداد والنجف بالعراق حتى إشعار آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.