الضاهر: الى متى سيستمر مسلسل إذلال اللبنانيين في المصارف؟

سأل عصو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ميشال الضاهر "الى متى سيستمرّ مسلسل إذلال اللبنانيين في ​المصارف​؟ ‏خاصة وأنّ المواطنين كما موظّفي المصارف المُعتدى عليهم هم ضحيّة لجلاّد واحد".

وفي تصريح له على احد ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أوضح الضاهر أن "‏أموال الناس هي إمّا في ​المصرف المركزي​ أو صرفت في تمويل الصفقات والسمسرات"، مشيراً الى أن "‏الحل الوحيد لاستعادة أموال الناس هو باستعادة ​الأموال المنهوبة​ والموهوبة".

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