خارجية فرنسا دعت مواطنيها لتوخي الحذر بالعراق وإيران ولبنان وسوريا والسعودية

شدّدت ​وزارة الخارجية الفرنسية​، على أنّ "التوترات المتصاعدة في المنطقة والتطورات الأخيرة، تتطلّب منّا توخّي أقصى درجات الحذر عند السفر من أو إلى ​العراق​".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "في ​إيران​، حيث تمّ الإعلان عن الحداد لمدّة ثلاثة أيام بعد وفاة الجنرال ​قاسم سليماني​، من المرجح أن تجري ​تظاهرات​ في جميع أنحاء البلاد"، منبّهةً إلى أنّه "يوصى بالابتعاد عن أي تجمّع أو حشد، والتزام أقصى درجات اليقظة والحذر والتكتّم، خاصّة عند التنقّل والامتناع عن التقاط الصور في الأماكن العامة".

وذكّرت الخارجية بأنّه "يُستحسن تأجيل أي تنقّل في إيران بسبب المخاطر في هذا البلد، الّذي يقوم بممارسات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين من قبل أجهزة الأمن و​المخابرات الإيرانية​". كما أوصت المواطنين الفرنسيّين المقيمين أو الزائرين في ​السعودية​ وكذلك في ​إسرائيل​ والأراضي الفلسطينية بـ"ممارسة اليقظة والحذر ومواكبة تطورات الوضع".

كما أوصت بـ"تجنّب أيّ تنقّل بالقرب من الحدود مع ​لبنان​ (​الخط الأزرق​، الّذي يفصل لبنان عن إسرائيل) و​سوريا​ والذهاب إلى منطقة التزلج في ​جبل حرمون​، الّتي قرّرت ​السلطات الإسرائيلية​ إغلاقها" في الجزء الّذي تحتلّه إسرائيل من هضبة الجولان السورية منذ 1967.