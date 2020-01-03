حردان حول رحيل سليماني والمهندس: الدم سينتصر على العدوان

حيا رئيس المجلس الأعلى في "​الحزب السوري القومي الاجتماعي​" النائب ​أسعد حردان​ "القياديَّيْن البطلين ​اللواء​ ​قاسم سليماني​ والمناضل أبي المهديّ المهندس على شهادتهما المُشَرّفة في موقع العِزّ المقاوم".

وفي تصريح له، أوضح حردان أن "الحَدَث أكبر من الكلمات وأمضَى. لكنّ الجريمة التي تجاوَزَتْ كونها حَدَثاً، تعكِسُ الضِّيق الذي يعانيه أعداء ​المقاومة​ من التأثير الإستراتيجي الذي حقّقتْه رموز المقاومة في ثقافة شعبنا ووعيه المتنامي بحقه وسيادته وكرامته وثرواته".

ووجه "تحية تاريخية إلى القياديَّيْن البطلين اللواء قاسم سليماني والمناضل أبي المهديّ المهندس على شهادتهما المُشَرّفة في موقع العِزّ المقاوم، وأصْدَقُ مشاعر المواساة والتضامن مع الشعب الإيراني الصديق وشعبنا في ​العراق​ الأبيّ".

وشدد على أن "دم الشهادة سينتصر على العدوان لأنه العجين الذي لا يختمر إلا بالقُدوات والتضحيات والبطولات".

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