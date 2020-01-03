النشرة: الدفاع المدني يزيل الثلوج المتراكمة على طرقات فيطرون وميروبا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة ان عناصر من ​الدفاع المدني​ تعمل على ازالة ​الثلوج​ التي تراكمت على طرقات ​فيطرون​ و​ميروبا​ و​حراجل​ وذلك لتسهيل ​حركة المرور​ لتمكين المواطنين من متابعة سيرهم بأمان.

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