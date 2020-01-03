شهيب وقّع قرار توصيف مواد الامتحانات الرسمية للمتعلمين ذوي الإحتياجات الخاصة

وقّع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال ​أكرم شهيب​، القرار رقم 976/م/2019 المتعلّق بتوصيف مواد ​الامتحانات الرسمية​ للمتعلّمين ذوي الإحتياجات الخاصة، الّذين سوف يتقنون لامتحانات الشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة؛ على أن يتمّ العمل بهذا القرار ابتداءً من ​العام الدراسي​ المقبل 2020/2021.

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