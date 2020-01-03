بري ابرق الى رئيس حكومة العراق معزيا برحيل ابو مهدي المهندس

ابرق رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ معزياً رئيس الحكومة ​العراق​ية ​عادل عبد المهدي​ والمرجعيات الرشيدة في العراق برحيل نائب رئيس هيئة ​الحشد الشعبي​ ابو مهدي المهندس وجاء في نص برقية بري: "بمزيد من الفخر والاعتزار تلقينا نبأ استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الحاج ابو مهدي المهندس وثلة من اخوانه المجاهدين الميامين، الذين ارتقوا شهداء جراء العدوان الآثم الذي استهدف سيادة العراق وأمنه واستقراره".

وأشار بري الى "أننا اذ نتقدم منكم ومن المرجعيات الدينية الرشيدة ومن الشعب العراقي الشقيق ومن قيادة الحشد الشعبي، بأسمى آيات العزاء والتبريك سائلين الباري عزّ وجل ّ ان يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم الفسيح من جنانه ، وأن يمكنّ العراق حكومة ، وشعباً وجيشاً وحشداً شعبياً، من تجاوز هذا المصاب العظيم ، بتصليب وحدته من اجل العبور بالعراق نحو شاطئ الامن و الامان".

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