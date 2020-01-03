السفارة الإيرانية تقبلت التعازي برحيل سليماني ورفاقه

تقبلت ​السفارة الإيرانية​ في ​بيروت​ التعازي والتبريكات برحيل قائد ​فيلق القدس​ في ​الحرس الثوري الإيراني​ ​قاسم سليماني​ ورفاقه، وذلك في حفل استقبال أقامته في مقرها في ​بئر حسن​، شارك فيه حشد من القوى والشخصيات الدينية والسياسية والدبلوماسية والحزبية والعسكرية.

وتواصل السفارة الإيرانية تقبل التعازي يوم غد السبت الموافق 4 كانون الثاني 2020، من ​الساعة​ التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصراً في مقرّها في بيروت.

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