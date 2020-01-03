البعريني: أحوج ما نحتاج إليه الإلتفات لمناطقنا ودراسة ما يمكن تقديمه للناس

رأى عضو "كتلة المستقبل" النائب وليد البعريني، خلال لقاء أُقيم في دارة رئيس إتحاد بلديات وسط وساحل القيطع أحمد المير في مار توما، تناول المستجدّات على الساحة اللبنانيّة والعكاريّة، وخصوصًا الأمور الحياتيّة الّتي تهمّ حياة المواطن العكاري، أنّ "أحوج ما نحتاج إليه في تلبّد المشهد السياسي، هو الإلتفات لمناطقنا ودراسة ما يمكننا أن نقدّمه للناس، الّتي باتت في وضع صعب".
بدوره، لفت المير إلى "أنّنا نمرّ في أصعب ظروف بهذا البلد، وخاصة الطائفة الّتي تشرذمت وحلّت المشاكل في مجتمعنا العكاري"، متسائلًا "لمصلحة من لَي ذراع الطائفة السنيّة في لبنان؟".
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