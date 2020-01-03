قاووق: دخلنا بمعادلات جديدة لن تكون الا على حساب أميركا وأدواتها

أشار عضو المجلس المركزي في ​حزب الله​ سماحة ​الشيخ نبيل قاووق​ خلال حفل العباءة الزينبية الذي أقامته ​الهيئات النسائية​ في منطقة بيروت أن العدوان الاميركي الارهابي الإجرامي بقتل القائد الجهادي ​العالم​ي الحاج ​قاسم سليماني​ أدخل المنطقة في تحولات جديدة، تحولات خطيرة ومعادلات جديدة، واكد أن هذه المعادلات لن تكون إلا على حساب ​أميركا​ وادوات ​اميركا​ في المنطقة .

وراى أن العالم سيشهد أن دماء الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني ستُخرج ​القوات​ الاميركية من ​العراق​ وستشهد الدنيا أن دماء الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني ستكتب نهاية الغطرسة الاميركية في المنطقة، وستشهد الدنيا أنه عندما يستشهد فينا القادة تتأجج فينا روح الشهادة ولن يطول الوقت حتى يندم القتلة المجرمون .