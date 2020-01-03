طريقا وطى مشمش- مرجحين- الهرمل والقموعة- الشنبوق- القبيات مقطوعتان بسبب تراكم الثلوج

ذكر رئيس مركز جرف ​الثلوج​ في ​جرد القيطع​ في أعالي عكار خالد ديب، أن "طريق وطى مشمش - مرجحين - ​الهرمل​ باتت مقطوعة بسبب تراكم الثلوج. كذلك طريق ​القموعة​ - الشنبوق - ​القبيات​". وحذّر ديب، السائقين من "عدم سلوك ​الطرقات الجبلية​ ليلًا، على ارتفاع 1200 متر عن سطح البحر، بسبب تكوّن طبقة من الجليد، مع انخفاض ​درجات الحرارة​".

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