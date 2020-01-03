زار المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية في ​ايران​ ​السيد علي الخامنئي​ منزل الجنرال ​قاسم سليماني​ لتقديم واجب العزاء. واعتبر بعد الزيارة ان "استشهاد سليماني على يد اكثر الناس خبثاً ميزة بالنسبة لهذا المجاهد".

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كانت هذه تفاصيل خبر الخامنئي يزور منزل سليماني معزيا: استشهاده على يد اكثر الناس خبثاً ميزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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