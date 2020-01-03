السفارة الأميركية في بيروت حثّت رعاياها على توخي درجة عالية من الحذر

أعلنت السفارة الأميركية في بيروت أنّ "بسبب التوتّر المتزايد في ​العراق​ والمنطقة، تحثّ السفارة الأميركية المواطنين الأميركيين في ​لبنان​ على الحفاظ على مستوى عال من اليقظة والحذر وممارسة الوعي الظرفي جيّدًا".

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