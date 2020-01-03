النشرة: باسيل طلب من قنصل لبنان بدبي متابعة حالة وفاة نجوى قاسم

علمت "​الخليج 365​" أن وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ قد اعطى تعليماته لقنصل ​لبنان​ العام عساف ضومط في دبي بوجوب متابعة حالة وفاة الصحافية نجوى قاسم، وتسهيل إجراءات سفر جثمانها إلى ​بيروت​، وسوف تكون مديرة المراسم في ​وزارة الخارجية والمغتربين​ والقنصل العام في استقبال الجثمان في ​مطار بيروت الدولي​.

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